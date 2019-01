Deel dit artikel:













Petitie voor behoud bankje bij graf: 'Laat hem daar lekker van genieten' Twee vrouwen zijn een petitie gestart om het bankje te behouden op de begraafplaats. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Dat de gemeente Stadskanaal op de begraafplaats een bankje wil verwijderen, valt niet overal in goede aarde. De 87-jarige Lucas Meijer zit er vaak, omdat hij slecht ter been is. Hij bezoekt het graf van zijn vrouw nog regelmatig.

Carla Scheepstra uit Valthermond en Jessica Klok uit Stadskanaal besloten in de bres te springen voor Meijer. Zij zijn een petitie gestart om het bankje te behouden. De petitie werd zaterdagmiddag gelanceerd en rond 20:00 uur waren er al ruim duizend handtekeningen gezet. Handen ineen slaan Scheepstra en Klok zijn oude klasgenoten van elkaar en besloten de handen ineen te slaan met de petitie. 'Jessica kent meneer Meijer persoonlijk omdat ze bij hem actief is geweest als huishoudelijke hulp', legt Scheepstra uit. Zelf houdt de inwoonster van Valthermond zich bezig met het verhaal achter oude begraafplaatsen. 'Ik kom regelmatig op begraafplaatsen en heb me nooit aan de bankjes gestoord. Maar ik stoor me wél heel erg aan het standpunt van de gemeente Stadskanaal om het bankje te verwijderen.' Gepikeerd Toen Scheepstra en Klok lazen dat de gemeente van geen wijken wilde weten, brak hun hart. 'Hoe kun je het over je hart verkrijgen om zo'n bankje te verwijderen als die man dat nog zo koestert? Laat hem daar lekker van genieten', zegt Scheepstra enigszins gepikeerd. 'We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en voorschotelen aan de gemeente, zodat ze hopelijk overwegen om het bankje te laten staan', vervolgt ze. Wanneer Klok en Scheepstra tevreden zijn? 'Eerst dachten we dat duizend handtekeningen een mooi doel was, maar die hebben we al gehaald. We gaan nu voor 1500 handtekeningen', klinkt het enthousiast. De petitie is hier te zien. Lees ook: - Gemeente over bankje bij graf: 'Regels zijn regels'

