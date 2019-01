Automobilist raakt macht over het stuur kwijt en belandt in sloot

Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat een vrouw, via een rotonde, in een sloot was gereden. (Foto: De Vries Media)

Bij een rotonde ter hoogte van Blauwestad is zaterdagavond een auto in een sloot beland. De vrouw die achter het stuur zat is door ambulancepersoneel uit de auto gehaald. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

'De vrouw is, nadat ze uit haar benarde positie was bevrijd, niet aanspreekbaar. Ze had nog wel pols en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht', laat een woordvoerder van de politie weten.

Wat de oorzaak van het ongeval is, is nog niet bekend. Wel is aan de remsporen te zien dat de bestuurder dwars over een rotonde is gereden. Daarna kwam de auto in een sloot tot stilstand.