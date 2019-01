Debutant Bruns loodst FC Groningen met twee treffers langs Heracles: 3-0

Debutant Thomas Bruns heeft een groot aandeel gehad in de 3-0 overwinning van FC Groningen tegen Heracles Almelo. Bruns scoorde in de tweede helft, bij een 1-0 tussenstand, twee prachtige doelpunten en schoot de FC daarmee in veilige haven.

FC Groningen klimt door deze overtuigende zege naar de dertiende plaats in de eredvisie met achttien punten uit achttien wedstrijden.

Pareltje

Vooral de 2-0 een kwartier voor tijd was een pareltje. Na een afgeslagen bal bewaarde de middenvelder de rust en krulde het leer met heel veel gevoel achter Heracles-doelman Blaswich. Toen Bruns vier minuten later uit de draai ook nog voor de derde treffer zorgde was het duel in de knip voor de thuisploeg.

Voorsprong

Groningen kwam al na een klein kwartier spelen op voorsprong. Een handsbal van Czyborra zorgde voor een strafschop. Memisevic bleef koel en schoot de openingstreffer overtuigend achter Blaswich.

Reflex

Vlak voor rust behoedde Sergio Padt de thuisploeg voor de gelijkmaker door met een katachtige reflex een kopbal van Duarte uit zijn doel te houden. Heracles speelde erg matig en leek geen moment echt te geloven in de gelijkmaker. Alle hoop werd hen daarna ontnomen door twee goals in vier minuten van Bruns.

PSV

Een heerlijk begin van 2019 voor de groen-witten die volgende week zaterdag de competitie vervolgen met de uitwedstrijd tegen PSV in Eindhoven. Het duel in het Philips stadion tegen de koploper in de eredivisie begint om 19:45 uur.

