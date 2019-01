Deel dit artikel:













Ronnie Flex wint Popprijs 2018 Ronnie Flex won zaterdagavond de Popprijs 2018 tijdens Eurosonic Noorderslag. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ronnie Flex heeft zaterdagavond de Popprijs 2018 gewonnen. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens het festival Eurosonic Noorderslag in De Oosterpoort in Groningen.

De popprijs is sinds 1986 een jaarlijkse onderscheiding voor groep of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. Voor Ronnie Flex is de Popprijs geen onbekende onderscheiding. Hij maakte namelijk deel uit van het collectief New Wave, dat in 2016 de Popprijs 2015 kreeg uitgereikt. Opvolger Kensington Vorig jaar ging Kensington er met de prijs vandoor. Eerdere winnaars waren onder meer DJ Martin Garrix, The Common Linnets, Kyteman, Armin van Buuren, Anouk, Marco Borsato en Herman Brood. Terugzien hoe de rapper de popprijs in de wacht sleepte? Bekijk hieronder de livestream van RTV Noord. Lees ook: - Kensington wint Popprijs 2017