Den Hertog heeft Marathon Cup voor het grijpen

Sjoerd den Hertog kan zich langzamerhand gaan opmaken voor de eindwinst in de Marathon Cup. De Groninger is in het klassement bijna niet meer te achterhalen.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Bij de elfde wedstrijd in Amsterdam zaterdagavond sprintte Den Hertog naar de derde plaats. Hij was niet bij machte om Gary Hekman van de overwinning te houden. Ploeggenoot en nummer twee in de tussenstand Crispijn Ariens pakte geen punten door een val.

Belager Mats Stoltenborg is nu de naaste belager, maar het oranje leiderspak zit met 69 punten voorsprong stevig om de schouders van Den Hertog.

Nog drie wedstrijden Er staan nog drie kunstijswedstrijden op het programma. De volgende marathon is over drie weken in Enschede. Daar kan Den Hertog zich verzekeren van de eindzege.

Open NK Het marathonpeloton verplaatst zich de komende dagen naar de Oostenrijkse Weissensee. Volgende week zaterdag wordt daar het Open Nederlands Kampioenschap op natuurijs gehouden. Lees ook: - Huisgenoten Post en Den Hertog worden nu ook ploeggenoten