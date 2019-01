Jong FC Groningen hervat competitie met gelijkspel tegen ASWH

Tim Freriks, die de 0-2 voor zijn rekening nam, hier in duel met Gilmaro van de Werp (Foto: Orange Pictures/Martin Hulsman)

Jong FC Groningen heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld tegen ASWH. Bij rust stonden de groen-witten in Hendrik-Ido-Ambacht nog met 2-1 voor.

De gasten schoten uitstekend uit de startblokken en stonden na een kleine twintig minuten spelen al op een 2-0 voorsprong. Matthijs Hardijk scoorde in de derde minuut de openingstreffer waarna Tim Freriks een kwartier later de score verdubbelde.

Voorsprong

Lang kon de ploeg van coach Alfons Arts niet genieten van deze ruime voorsprong want Mels van Driel verkleinde de achterstand namens ASWH. In de 52e minuut kwam de thuisploeg op gelijke hoogte door een treffer van Peter Verhoeve.

Rode kaart

Pas toen Lars Kramer na een opstootje in de 82e minuut een rode kaart kreeg namens FC Groningen leken de gasten weer te geloven in de overwinning. Toen werd er weer volop strijd geleverd, waaraan het een tijd lang ontbrak, maar er kwam geen winnaar meer.

Stand en programma

Jong FC Groningen staat op de tiende plaats in de derde divisie met 25 punten uit achttien duels. Volgende week zaterdag 26 januari staat voor de ploeg van trainer Arts de eerste thuiswedstrijd in 2019 op het programma. Achilles'29 komt dan op bezoek in Groningen.

Lees ook:

- Jong FC Groningen voor vijfde opeenvolgende keer onderuit