Bruns: 'Dit was een debuut om van te dromen'

Hoofdrolspeler in de 3-0 overwinning van FC Groningen tegen Heracles Almelo was zonder twijfel Thomas Bruns. Hij scoorde als debutant twee keer op de dag dat zijn vriendin jarig is. 'Gelijk twee keer scoren is fantastisch. Ik ga wel een wijntje drinken vanavond..haha'.

Bruns verdubbelde de voorsprong van FC Groningen na de 1-0 van Memisevic en maakte met zijn tweede van de avond aan alle twijfel een einde.

Goals

'Dankzij het team kon ik twee keer scoren,' aldus een bescheiden Bruns. 'Op het moment dat de bal mijn linkervoet verliet wist ik dat die erin zou gaan. Bij de 3-0 krijg ik een mooie assist van Django Warmerdam. Ik twijfelde niet, haalde meteen uit en die zat er ook lekker in.'

Respect

'Uit respect voor mijn oude club Heracles heb ik niet overdreven hard gejuicht. Van binnen was ik heel blij, maar het is mijn cluppie dus ik wou het er niet inwrijven. Ik was niet heel tevreden over mijn eerste helft. Toen had ik teveel balverlies. In de tweede 45 minuten ging het beter, daar heb ik wel goed gevoel over...' zegt Bruns lachend.

Goals

FC Groningen-trainer Danny Buijs was uiteraard blij met een aanwinst als Bruns. 'Daar hoef je geen geleerde voor te zijn uiteraard', aldus Buijs. 'Hij maakt doelpunten vanuit het middenveld, was ook in de oefenwedstrijden tegen Duitse tegenstanders al belangrijk.'

Rendement

Buijs genoot van het rendement van Bruns. 'Ik vond zijn tweede goal misschien nog wel mooier want voetbal draait om rendement. Hij krijgt de bal, draait weg en scoort meteen. Dat is ervaring.'

Gebrek aan ervaring

Iets wat jongere spelers als Handwerker en Zeefuik missen. 'Deyovaisio en Tim krijgen dan tien minuten voor tijd bij een 3-0 voorsprong allebei een domme gele kaart. Zeefuik is hierdoor geschorst voor het duel tegen PSV, zit tijdens een topduel op de tribune.'

Hard werken

'Zo was ik vroeger zelf ook, maar hier moeten ze wel van leren want dat was onnodig. Maar dit is wel een herstart waar je van droomt en is heerlijk voor iedereen binnen de club. Hier hebben we hard voor gewerkt, dat is ook onze taak, maar dat voelt dan wel extra lekker'.

Cruciale redding Padt

Keeper Sergio Padt was belangrijk voor de FC met een cruciale redding vlak voor rust op een kopbal van Leirin Duarte. 'Het was een tegendraadse bal, extra moeilijk. Ik kreeg er nog net een hand tegenaan en Chabot kon de bal opruimen. Mooi dat we zo de gelijkmaker hebben kunnen voorkomen.'

Uitblinker Bruns

'Vorig jaar was zo'n bal er misschien wel in gegaan, nu niet.' Padt was blij met Bruns. 'Hij is nu dé man, maar ik ben blij met meerdere spelers vanavond,' besluit Padt met een grote glimlach op zijn gezicht.

Debutant Sierhuis

Naast Bruns en Bel Hassani maakte Kaj Sierhuis ook zijn debuut voor FC Groningen. 'Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn debuut,' vertelt Sierhuis. 'Ik heb hard gewerkt, mijn best gedaan. Wel balen dat ik niet gescoord heb, dat wil je natuurlijk altijd als spits, maar we hebben gewonnen en daar gaat het om.'

Bevalt goed

Het bevalt Sierhuis goed in Groningen. 'Ik ben goed opgevangen door mijn ploeggenoten en ben druk bezig om het appartement dat ik gevonden heb in te richten. De trainingen zijn van goede kwaliteit. Ik ben heel positief over deze stap naar FC Groningen. Ook de goals komen wel als ik meer ga spelen,' aldus Sierhuis.

