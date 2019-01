Ronnie Flex kwam 'met hoofd tussen z'n benen' in vliegtuig naar Stad

Popprijs-winnaar Ronnie Flex kwam zaterdagavond rechtstreeks van de Vrienden van Amstel Live in Ahoy Rotterdam. Vlak voor de uitreiking in de Groninger Oosterpoort landde hij op Groningen Airport Eelde.

'Ik heb vliegangst, dus de reis was kut! Ik kan er niet meer woorden aan vuil maken', aldus de 26-jarige rapper en producer na afloop.

Eerste keer dubbele winst

Ronnie Flex (echte naam: Ronell Langston Plasschaert) won zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan de Popprijs.

In 2016 kreeg hij die met hiphopcollectief New Wave, vooral bekend onder jongeren dankzij de hit Drank & Drugs. Het is de eerste keer dat een artiest de Popprijs twee keer wint.

Missionaris

Volgens de jury loopt Ronnie Flex voorop in de muzikale ontwikkeling van de Nederlandse hiphop:

'Hij staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen. Daarnaast koos hij heel nadrukkelijk voor een volledige liveshow compleet met band. Met hem heeft de Nederlandse hiphop de beste missionaris die het zich kan voorstellen.'

'Veel mooier, extra boost'

'Met New Wave wonnen we hem vrij onverwacht, want dit is een prijs die je meestal pas krijgt als je een aantal jaren erop hebt zitten', vertelt Plasschaert. 'Dat ik hem nu alleen voor mezelf krijg geeft toch een extra boost. Het is veel mooier.'

Ronnie Flex trad eerder die avond nog op in Rotterdam Ahoy en moest vlak daarna met het vliegtuig naar Groningen. Dat deed de band Kensington vorig jaar ook, toen die de Popprijs won.

'Ik heb de hele reis met mijn hoofd tussen mijn benen gezeten. M'n manager zei dat een privéjet veel minder eng is dan een normaal vliegtuig, maar het opstijgen leek net op een Formule 1-wagen', zegt Plasschaert, die nog steeds onder de indruk is.

Meerdere hits

In 2017 scoorde Ronnie Flex een grote hit met Energie, dat op zijn tweede album Rémi staat. Met dat album won hij meerdere prijzen, waaronder een Edison-award in de categorie beste album.

Eind 2017 maakte hij met zangeres Maan de hit Blijf bij mij. Samen met zijn vriendin Famke Louise, die ook op Noorderslag optrad, scoorde hij afgelopen jaar de hit Alleen door jou. Plasschaert sloot het succesvolle jaar af in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam.

Rapper Feis

Ronnie Flex draagt de prijs op aan de doodgeschoten rapper Feis uit Rotterdam. Hij werd even emotioneel op het moment dat hij het over hem had tijdens de uitreiking:

'Hij was een rapper uit mijn omgeving, hij heeft me zo veel wijze woorden gegeven. Bij de laatste gesprekken die we hadden, heeft hij gezegd dat ik moet doen wat ik wil doen. Ik mis hem en heb er zo veel om gehuild', zegt Plasschaert.

Vader

Eind vorig jaar heeft Ronnie Flex een dochter gekregen: Nori Dua. De moeder is zijn ex-vriendin Wafae Kefi uit Den Haag, beter bekend als DJ Wef.

'Eergisteren kon ik moeilijk slapen. Toen heb ik mijn dochtertje naar de Vrienden van Amstel Live laten komen. Ze gaat dus nu al mee naar mijn shows!', aldus de prijswinnende rapper.

Lees ook:

- Ronnie Flex wint Popprijs 2018