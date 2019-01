Famke Louise: 'Je kunt me ook wel de bad bitch van Hoogezand noemen'

'Twee jaar geleden was ik met mijn moeder op Noorderslag en toen zei ik: ooit ga ik hier ook staan. En kijk, twee jaar later sta ik hier gewoon.' Dat zei rapper Famke Louise zaterdagavond voor een volle zaal in De Oosterpoort.

'Het was eigenlijk altijd al een droom om op Noorderslag te staan en nu is die uitgekomen. Dit is supergaaf en ik ben superblij met het eindresultaat.'

Moeder

De moeder van Famke Louise die in Hoogezand woont, was ook bij het optreden. 'Ik kom natuurlijk uit Groningen en dit was in de buurt, dus ik zei: kom gewoon kijken. Ze is heel trots', vertelt de rapper. 'Ik kom nog zo'n één keer in de twee weken in Hoogezand. Ik ben er opgegroeid en mijn familie woont daar.'

Bad bitch

In 'Famke Louise, de documentaire' wordt ze de 'bad bitch van Almere' genoemd. 'Maar eigenlijk kun je me ook wel een beetje de 'bad bitch van Hoogezand' noemen, lacht de Groningse.

Groningse shows?

Zullen we haar nog vaker zien optreden in Groningen? 'Natuurlijk! Als ik hier een keer een show heb, zet ik het wel op mijn Instagram. Nee, er is nog niks gepland, maar ik weet mijn agenda niet uit mijn hoofd.'

