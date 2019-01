De ijsbaan van Noordlaren is open

'De ijsbaan is open; de volgende stap is een marathon.' Dat mailt IJsvereniging Noordlaren zondagmorgen aan RTV Noord.

Het heeft afgelopen nacht zo'n 7 graden gevroren. In Leeuwarden was zelfs sprake van strenge vorst: daar heeft het 10 graden gevroren.

Gaat het lukken?

Of de marathon de komende dagen gehouden kan worden, is volgens weervrouw Harma Boer nog afwachten. Komende nacht wordt opnieuw matige vorst verwacht. Maandag kan er wat lichte neerslag vallen en wordt het 2 tot 4 graden. In de nacht vriest het dan 1 tot 3 graden. Dinsdag overdag wordt het 1 of 2 graden en 's nachts vriest het dan een graad of 3. De dagen daarna lijkt het 's nachts weer iets harder te gaan vriezen.

Waarschuwing

De Meldkamer Noord-Nederland waarschuwt trouwens wel voor de kwaliteit van het ijs op sloten, grachten en meren. 'Het ijs is vaak nog niet dik genoeg om te betreden. Wij raden dan ook af om nu al op het ijs te gaan', aldus de meldkamer.

