Gesprongen ruit waarschuwt bewoner voor brand Een gesprongen ruit waarschuwde de bewoner voor de brand (Foto: Mark Heikens/112Groningen) (Foto: Mark Heikens/112Groningen)

Een bewoner van de Graaf Edzardstraat in Appingedam is zaterdagnacht met de schrik vrijgekomen. Hij werd wakker van een knal en ontdekte dat er brand was.

De brand woedde in de woonkamer. De knal werd veroorzaakt door een gesprongen ruit. De bewoner kon op tijd wegkomen en waarschuwde de hulpdiensten. Schade De man is voor de zekerheid gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. De bewoner moest de nacht elders doorbrengen vanwege de schade aan de woning.