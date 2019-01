Deel dit artikel:













Slagter kan geen potten breken in Tour Down Under: 17de plaats Tom-Jelte Slagter (Foto: Archief RTV Noord)

Wielrenner Tom-Jelte Slagter uit Slochteren is er niet in geslaagd om zich op het podium te rijden in de Tour Down Under. In de Australische hitte kwam hij niet verder dan de zeventiende plaats.

Slagter, vorig jaar derde en in 2013 zelfs winnaar, sprak van tevoren uit opnieuw ambities te hebben voor het podium. Dat haalde hij ditmaal dus niet. Hitte Hij eindigde in de laatste etappe als negende, wat hem de zeventiende plek in het eindklassement opleverde. Slagter sprak voor de start van de ronde al uit dat hij 'een zwaar rondje' verwachtte. Die voorspelling kwam uit: de wielrenners kregen te maken met temperaturen van boven de veertig graden. Lees ook: - Slagter keert terug voor het podium in Tour Down Under

