De 17-jarige Justin Zimnik uit Marum is al bijna twee weken vermist. De jongen is op 7 januari voor het laatst gezien.

Justin droeg toen een spijkerbroek, trui, sportschoenen en een grijze of zwarte winterjas. Hij is 1.73 meter, heeft blauwe ogen, donkerblond steil haar en is fors gebouwd.

Als je iets weet over deze vermissing, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.