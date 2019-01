Noodgebouw en mogelijk nieuwbouw voor afgebrande zorgboerderij Fraam

Bij de afgebrande zorgboerderij Fraam in Middelstum komen binnenkort noodlokalen te staan. Ook zijn er plannen voor nieuwbouw.

Begin december ging de boerderij in vlammen op. Cliënten moesten voor hun dagbesteding uitwijken naar andere tijdelijke locaties in Middelstum en Bedum. Maar binnenkort kunnen ze dus weer aan het werk op hun vertrouwde plek.

'Weer gezellig en lekker bezig'

Cliënt Alfons Jansen is druk bezig in de oude brandweerkazerne in Middelstum. Na de brand was hij toch wel ontdaan, maar hij voelt zich nu inmiddels weer op zijn plek. 'Ja, in het begin was het wennen.'

'Maar toen was het ook net gebeurd hè? Nu is het weer gezellig en kan ik lekker bezig', zegt Alfons, terwijl hij aan de slag is met het maken van een kistje van hergebruikt hout. Hij is blij met het nieuws dat hij binnenkort weer bij de boerderij kan werken. 'Dat is toch een mooi rustig plekje.'

Nood- en nieuwbouw

'Bijna alle lichten staan op groen. Zoals het nu lijkt, gaan wij waarschijnlijk twee jaar in een noodvoorziening. En we hopen dat er daarna weer een nieuw gebouw staat', vertelt begeleider Joop de Wit. Voor de nieuwbouw moeten volgens hem nog allerlei procedures doorlopen worden. 'Dus honderd procent zeker is het nog niet.'

Nodige gesprekken

De overkoepelende organisatie, stichting Sprank, moet daar nog de nodige gesprekken over voeren. Ook moet er gekeken worden wat voor nieuwbouw het gaat worden.

'Dit biedt ook weer nieuwe mogelijkheden, want naast een nieuwe werkplaats kunnen bijvoorbeeld ook andere dingen gerealiseerd kunnen worden. Zoals een winkel, slaapplekken of iets anders. Alles ligt nog open', zegt De Wit.

