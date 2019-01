Zoektocht met sonarapparatuur naar vermiste Robert Huter levert niks op

De zoektocht van zaterdagmiddag naar de vermiste Robert Huter uit Haren heeft niks opgeleverd. Op het Noord-Willemskanaal is met sonarapparatuur naar de 72-jarige man gezocht.

Om hem te vinden heeft zijn familie de hulp ingeschakeld van de Stichting Signi Zoekhonden. 'We hebben niks aangetroffen', zegt Esther van Neerbos van de stichting. De hele middag is naar de oud-wiskundeleraar gezocht. Hij ging op zaterdag 29 december met zijn fiets van huis en keerde niet meer terug.

Onlangs is er ook gezocht met speurhonden, maar tevergeefs.

De stichting beraadt zich nu op verdere stappen. 'We bekijken we verder kunnen doen in deze zoektocht', vertelt Neerbos.

Nieuwe fiets

Volgens zijn vrouw zou Huter gaan kijken naar een nieuwe fiets, omdat een van hun fietsen was gestolen. Hij is zaterdagochtend 29 december rond tien uur voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren.

