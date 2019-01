Noordlaren hoopt op dinsdagmorgen, maar vreest voor te weinig vorst

'Mijn hoop is gevestigd op dinsdagmorgen.' Dat zegt voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren over de eerste marathon op natuurijs deze winter.

'Het gaat tussen Haaksbergen en Noordlaren. Ik heb begrepen dat Haaksbergen ook goede papieren heeft, maar ik heb er verder nog niks van gehoord', zegt Veldman.

Vorst genoeg?

De voorzitter van de ijsclub heeft zondagmiddag gesproken met weerman Piet Paulusma. 'Die zegt dat de temperaturen morgen echt boven 0 komen, dus dat klinkt niet goed. Kijk, het moet wel kunnen, anders moeten we het niet doen. Dan blijven we de komende dagen gewoon open voor de liefhebbers.'

Ook RTV Noord-weervrouw Harma Boer betwijfelt of het komende nacht hard genoeg gaat vriezen voor een marathon.

Toppers

Vindt Veldman het niet jammer dat de toppers onder de marathonschaatsers allemaal op weg zijn naar de Weissensee voor de Alternatieve Elfstedentocht? 'Ja, dat is inderdaad jammer, maar het is hun eigen keuze. In 2012 hebben we het ook gedaan zonder de toppers en toen was het ook gezellig.'

'Stervensdruk'

De ijsbaan in Noordlaren is zondagmorgen om elf uur opengegaan. 'Het is nu stervensdruk, dus ik raad mensen aan niet meer te komen', zegt Veldman. 'Het ijs is nu ook wat zachter aan het worden. Ik denk dat we om drie uur dicht gaan en dan moeten we de baan prepareren voor de nacht.'

Maandagmorgen om tien uur gaat de ijsbaan weer open.

