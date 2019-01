Deel dit artikel:













IJsbaan Woldendorp is deels vernield (Foto: Mark Heikens/112Groningen) (Foto: Mark Heikens/112Groningen)

Een deel van de ijsbaan in Woldendorp is vernield. Het ijs is kapotgetrapt. De brokken ijs zijn op de rest van de baan gegooid.

Volgens voorzitter Jolanda Buiter van ijsclub De IJsbreker is dit ontzettend jammer. 'De baan lag er zo mooi bij.' Kinderen De daders zijn bekend bij de ijsclub. Het zou gaan om kleine kinderen die zich van geen kwaad bewust waren. Ondanks de vernielingen hoopt de ijsvereniging komende week wel open te kunnen.