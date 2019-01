Petitie voor bankje van Lucas Meijer krijgt veel steun

De petitie voor behoud van het bankje van Lucas Meijer bij het graf van zijn vrouw krijgt veel steun. De gemeente Stadskanaal wil het bankje weghalen omdat het tegen de regels is.

De initiatiefneemsters van de petitie hoopten in eerste instantie op duizend handtekeningen, maar dat aantal werd vrij snel gehaald. Inmiddels is ruim het tienvoudige aan steunbetuigingen binnen.

Twintigduizend

'We zaten zaterdagavond te kijken en het ging als een trein. Ongelofelijk', vertelt een verbaasde Carla Scheepstra. Samen met vriendin Jessica Klok begon zij de petitie.

'We zitten inmiddels boven de elfduizend', vervolgt Scheepstra. 'We hebben als nieuw doel nu twintigduizend handtekeningen.'

Aanbieden aan gemeente

De vrouwen vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente geen uitzondering wil maken voor Meijer (87). 'Laat hem daar lekker genieten.'

De bedoeling is de petitie in de loop van komende week of de week daarop aan te bieden aan de gemeente Stadskanaal.

