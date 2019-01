FC Groningen heeft er echte voetballers bij

Wat een weelde. Zomaar twee spelers er bij, die meteen mee kunnen. Die heel erg goed kunnen voetballen. Thomas Bruns en Iliass Bel Hassani tilden FC Groningen naar een hoog niveau. De nummer zes van de eredivisie tot gisteravond, Heracles, kwam er niet aan te pas.

De aanvoerder van FC Groningen, Mike te Wierik, kent Thomas Bruns al heel lang. Hij speelde als talentvol jochie in de jeugd van FC Twente al met hem samen. Later ook in het eerste van Heracles. Mike bleef sinds augustus aandringen: 'Kom lekker bij ons spelen Thomas!'. Want bij Vitesse zag Sloetski het niet in Bruns zitten. Net zoals de trainer van AZ Bel Hassani (ook al ex-Heracles) nooit opstelde.

Ron Jans stopt straks als technisch manager. De merkwaardige uitruil van Tom van Weert voor de Deense aanvaller Jannick Pohl laat zien dat dat goed is. In de speeltijd die hij tot nu toe kreeg, maakte Pohl een onbeholpen indruk. De kans is ook klein dat iemand die in de Deense competitie elf goals maakt in 64 wedstrijden, ze er ineens wel inschiet in de eredivisie. Actieve voetballers kunnen wellicht beter inschatten wie goed is. En wie niet.

Volgend seizoen moet daarom de spelersgroep zelf het werk van Jans er maar bij doen: contacten onderhouden met jongens die ze kennen en van wie ze weten hoe goed ze kunnen voetballen. En die dan benaderen als ze bij hun club niet aan de bak komen.

FC Groningen zette Heracles in de vrieskou vanaf de eerste minuut onder druk en speelde om te winnen. Met het mes tussen de tanden. Die houding kostte beide backs geel in de slotfase, toen de buit allang binnen was. Het tekende de gedrevenheid. De opmerking van trainer Danny Buijs vooraf, dat zijn elftal (vijftiende) de favoriet was tegen Heracles (zesde) was geen grootspraak.

Of er nog meer toppers zijn gehaald, want ook El Hankouri, Glandon en Itakura staan nu onder contract, moet blijken. Kai Sierhuis, de derde debutant tegen Heracles, werkte in elk geval hard en straalde plezier uit.

De grootste winst van gisteravond is dat het elftal wedstrijden kan winnen als Mahi en Doan niet in vorm of niet inzetbaar zijn. FC Groningen is twee rasvoetballers rijker. Echte voetballers. Die naar voren spelen en goals willen maken. En dat nog doen ook. Genoten hebben we. Zo komt de hut wel weer vol.