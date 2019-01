Rondje Groningen: Zó mooi is de provincie in deze koude dagen

Een fotobombardement in Rondje Groningen vandaag, en dat is niet voor niets. Wat ziet onze provincie er prachtig uit in deze koude, kraakheldere winterdagen.

1) Hardlopen, wandelen en even frisse neus halen

Het wordt deze kraakheldere dagen rijkelijk beloond in de provincie. Zó mooi is Groningen in deze koude, heldere winter.

2) Er gaat echt niets boven Groningen

Kijk eens waar Groningen staat op de Slimste Mens-kaart van Nederland? Daar heeft 'onze' slimste mens Peter Hein van Mulligen wel wat over te zeggen.

3) FC-debutant in beide elftallen van de week

FC Groningen-debutant Thomas Bruns, die twee keer scoorde tegen Heracles, haalt beide elftallen van de week in 's lands grootste kranten.

4) 'Kan Padt zijn straf uitvoeren bij Ajax?'

'Padt, die kan wel mooi zijn taakstraf uitzitten in Amsterdam.'

5) De Monitor over een kerncentrale in de Eemshaven

De Eemshaven is een aangewezen locatie voor een kerncentrale in Nederland, sls kernenergie geldt als alternatief voor windenergie dan. Maar ís het een alternatief? De Monitor dook er zondagavond in.

6) Mocht je hem hebben gemist...

... en ons artikel erover maandagochtend ook, dan zijn hier alsnog fraaie foto's van de supermaan van Els Knol-Licht.

7) Voor de liefhebbers van politiek en Batman

Is dit best een geinige tweet.

8) Schaatsen of niet... that's the question

Je weet het nooit op het dunne ijs. Voor je het weet zwem je, in plaats van te schaatsen. De meeste mensen vinden dat bezwaarlijk. Maar dan is er Jasper Brunsmann.

