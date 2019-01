Deel dit artikel:













Boogplein in Winsum heeft eindelijk een bestemming (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het piept en kraakt maar er kan prima op worden geschaatst. Het braakliggende Boogplein in het centrum van Winsum is veranderd in een ijsbaan.

Het terrein is al jarenlang leeg, omdat plannen voor nieuwbouw steeds afketsten. Inmiddels zijn er wel ontwikkelingen op het plein. Toch heeft de stichting Promotie Winsum, net als andere jaren, het terrein omgetoverd tot ijsbaan. Snel 'Het is prima ijs en ook al zo snel. Het vriest twee nachten en ze kunnen alweer schaatsen', zegt een moeder die trots naar haar dochter kijkt. 'Ja, dat is mijn dochter ja. Ze heeft het schaatsen zichzelf aangeleerd. Hier op dit baantje'. Gaten 'Het ijs is prima; er zitten alleen wel veel gaten in', zegt één van de kinderen die blij is dat ze dit jaar weer kan schaatsen. 'Het is heel leuk.' Het ijs wordt goed in de gaten gehouden door een ijsmeester. Die bepaalt hoe lang het ijs dik genoeg is om op te kunnen schaatsen. Ook in Tinallinge kan geschaatst worden.