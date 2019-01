Gebrek aan intensiteit breekt Donar uiteindelijk op tegen scherp Aris

Donar heeft zondagmiddag een 65-60 nederlaag geleden tegen Aris Leeuwarden. De Groningers begonnen slecht aan de uitwedstrijd in Friesland en kwamen een vroege achterstand, ondanks een sterk vierde kwart, net niet meer te boven.

Aris leek lange tijd op een eenvoudige zege af te stevenen, maar in het laatste kwart kwam Donar nog heel dichtbij. Na drie kwarten was het verschil zeventien punten, 56-39, in het voordeel van de Friezen. Daarna stortte Aris in, maakte lange tijd slechts vier punten en moest lijdzaam toezien hoe Donar langzij kwam: 60-60.

Goede voorbereiding Aris

Een score van Kinney, een benutte vrije worp van Kumelis en een beslissende steal van Michaels brachten de thuisploeg alsnog de zege. Aris-coach Tony van den Bosch had zijn ploeg prima voorbereid op het duel met Donar. De Friezen speelden fris, energiek basketbal en zetten de gasten na het eerste kwart al op een 25-12 achterstand.

De prijs betalen

Donar betaalde in de rest van de wedstrijd de prijs voor het slechte begin. Met fanatiek en intensief spel stond Aris bij rust met 41-26 voor. In de tweede helft bleven de gasten tegen een achterstand aanhikken die teniet werd gedaan vlak voor het einde van de wedstrijd. Het slotakkoord was voor Aris dat de zege toch verdiend over de streep wist te trekken. Topscorer aan de kant van Donar was Teddy Gipson met zeventien punten.

Stand

Donar blijft ondanks de vijfde nederlaag in de competitie op de vierde plaats staan in de Dutch Basketball League met 26 punten uit achttien wedstrijden. Aanstaande woensdag 23 januari spelen de Groningers in de Europe Cup op Sardinië tegen Dinamo Sassari. Dit duel is live te volgen via onze website met een livestream en liveblog.

