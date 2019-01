Deel dit artikel:













Tientallen Corgi's aan de wandel (Foto: Marthijs Veldthuis / RTV Noord)

De parkeerplaats van de scoutingvereniging in Veendam, wordt overspoeld met Corgi's. Vandaag is er in Veendam een heuse Nieuwjaarswandeling voor Corgi-eigenaren in Borgerswold.

Simon Laan heeft de nieuwjaarswandeling georganiseerd, omdat hij vindt dat dat nog miste in Noord-Nederland. 'Er zijn hier zoveel Corgi', zoals je kunt zien', vertelt Laan terwijl er in totaal zo'n 25 Corgi's om hem heen rennen. Joke Visser uit Hengelo is helemaal met haar hondjes naar Veendam gekomen, 'omdat het hier altijd zo gezellig is!' Visser heeft juist voor een Corgi gekozen, omdat ze zo loyaal zijn. De stoet hondjes trekt in een lange sliert een aantal kilometer door Borgerswold heen. Een beestje speelt zelfs een beetje vals door mee te liften op een scootmobiel.