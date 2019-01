Kinderschoenen van zeecontainer naar zeecontainer

Kledingbank De Zeecontainer uit de stad Groningen was blij verrast met een donatie van een twee dozen vol kinderschoenen.

Deze zijn gevonden op het strand van Schiermonnikoog na de container ramp. En hoe toepasselijk is het dan om de schoenen uit de zeecontainers naar de zeecontainer te brengen.

Schoentjes gewassen

'Een mevrouw op Schiermonnikoog liet ons weten dat ze gevonden kinderschoenen voor ons had. Ze heeft, net als vele mensen, geholpen het strand op te ruimen. De mevrouw heeft de schoentjes gewassen, laten drogen en ze is speciaal voor ons op de boot gestapt', vertelt Natascha Snoek, van de kledingbank.

Blij met donatie

Na de containerramp begin januari lag het strand van Schiermonnikoog vol met schoenen. Snoek is blij met de donatie. 'Op Internet kwam ze kledingbank de zeecontainer tegen en ze vond het heel toepasselijk om de schoenen naar ons te brengen. Ook gaat ze meer mensen op Schier vertellen over ons. Wie weet krijgen we nog meer. Dat zou mooi zijn', vertelt Snoek.

Het zijn schoentjes in allerlei soorten. Legerprint, roze en blauw. 'De schoenen zijn nog goed te gebruiken en zullen binnenkort worden weggegeven.'