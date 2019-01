Deel dit artikel:













Expeditie Grunnen bij de Battle of the North (Foto: Marthijs Veldthuis, RTV Noord)

Het team van Expeditie Grunnen wordt vandaag omringd door spierbundels. Ze zijn op bezoek bij de Battle of the North.Battle of the North is het evenement met zogeheten: 'extreme fitness': touwtje springen, burpies, in ringen hangen, gewicht heffen het komt allemaal voor bij.

Ook in Expeditie Grunnen: - Schaatsen bij Noordlaren

- 60 jaar trakteren op stamppot

- Alleen in Onnen

- Wandelen met Corgi's

- Djary zingt weer een liedje voor Leonie

- Noorder Naslag in Hoogezand Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!