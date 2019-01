Deel dit artikel:













Martini Sparks schrijft geschiedenis met eerste zege in haar bestaan Een spelsituatie in het historische duel tussen Sparks (in het wit) en Lekdetec.nl (Foto: Twitter/Jorien Bakker)

De basketbalsters van Martini Sparks hebben zondagavond een historische overwinning behaald. Na elf nederlagen op rij was het in wedstrijd twaalf wel raak. In de eigen sporthal Scharlakenhof werd Lekdetec.nl uit Bemmel met 55-47 verslagen.

Een des te opmerkelijkere zege omdat hoofdcoach Joyce Siderius-Bolman afgelopen vrijdag per direct vertrok bij de club uit Haren. In een razendspannende wedstrijd stond Sparks steeds aan de goede kant van de score. Beslissend gat Bij rust was het 22-12 voor de Groningse vrouwen, na drie kwarten 33-30. In het vierde kwart liep de thuisploeg uit naar 46-34 en was het beslissende gat geslagen, hoewel het in de slotfase nog spannend werd. De gasten kwamen terug, maar Sparks bleef overeind. Stand Sparks blijft ondanks deze eerste zege hekkensluiter in de dames basketball league met twee punten uit twaalf gespeelde wedstrijden. Lees ook: - Coach Siderius-Bolman vertrekt bij Sparks