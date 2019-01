Foreest komt remise overeen met Radjabov

Schaker Jorden van Foreest uit Groningen heeft tijdens de achtste ronde van het prestigieuze Tata Steel-toernooi remise gespeeld tegen de Azerbeidzjaan Teimour Radjabov.

Foreest speelde met wit en noteerde daarmee zijn eerste remise partij van dit toernooi. Het duel duurde zeventien zetten toen beide spelers tot remise besloten.

Nederlands onderonsje

Maandag is een rustdag in het befaamde schaaktoernooi. In de negende ronde speelt Van Foreest dinsdag tegen Anish Giri in een Nederlands onderonsje. Giri staat op de gedeelde derde plaats in het toernooi met vijf punten. Koplopers zijn de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen en Viswanathan Anand. Beide spelers verzamelden tot nu toe 5,5 punten.

