Lopend Vuur: Het is tijd voor een ruimer kinderpardon

Regeringspartijen D66 en CDA willen dat de regels rond kinderen in de asielprocedure worden versoepeld. Het kinderpardon moet ruimer worden toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning.

De kwestie rond Lili en Howick die vorig jaar uitgezet dreigden te worden stond dagenlang op de voorpagina's van de kranten. En zo zijn er meer voorbeelden van kinderen die in ons land geboren zijn, maar uiteindelijk toch het land moeten verlaten.

Diverse Groninger gemeenten deden vorig jaar nog een oproep voor een ruimhartiger kinderpardon.

Wat is jouw mening hierover? Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagramapp in de Stories.

Wel of niet met de lift?

Afgelopen vrijdag was de stelling in ons Lopend Vuur 'Ik stap niet graag in een lift'. Van de 3.999 stemmers was 65 procent het daarmee oneens; zij stappen zonder problemen in een lift. 35 procent doet dat niet graag.