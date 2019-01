'FC Groningen kon nooit vanaf de bank iets forceren, nu kan dat wel'

Het vernieuwde FC Groningen won de eerste wedstrijd na de winterstop overtuigend met 3-0 van Heracles Almelo. 'Het niveau en de kwaliteit van het elftal zijn door de aanwinsten naar een hoger plan getild.'

Dat zegt FC Groningen-watcher Stefan Bleeker in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. 'Als er sprake was van een klein lekje, dan is dat nu wel wat meer gedicht.'

'Volgens mij was er geen lek, maar wel een heel slechte competitiestart', stelt analist Wim Masker. Dat er ook slechte wedstrijden bij zaten, is volgens Masker normaal. 'Ook in de jaren dat Groningen vijfde en zesde werd, waren er wel slechte wedstrijden bij. Slecht voetbal is van alle tijden.'

'Heracles lang niet zo slecht gezien'

'Maar ik moet nog maar zien of de FC straks voor het linkerrijtje gaat', zegt Niiwino Geertsema, presentator van de RTV Noord-sportpodcast De Koffiecorner. 'Ik heb Heracles lang niet zo slecht zien spelen. En om nu op één wedstrijd af te gaan... Maar het niveau is wel hoger, dankzij de zes nieuwe spelers.'

Zes nieuwkomers

De FC haalde de afgelopen weken zes nieuwkomers binnen: Paul Gladon, Illiass Bel Hassani, Thomas Bruns, Kaj Sierhuis, Ko Itakura en Mohamed El Hankouri. Bruns was tegen zijn oude club Heracles de gevierde man, met twee goals.

Volgens Masker was het broodnodig dat er versterking kwam. 'Er is ondermaats gepresteerd, het is heel riskant om met een klein groepje verder te gaan. Kijk wat er op de bank zat...'

Bleeker: 'Je kon nooit vanaf de bank iets forceren, nu kan dat wel. Bijvoorbeeld met Gladon.'

Talenten niet geblokkeerd

Masker denkt niet dat de zes nieuwkomers de ontwikkeling van de talenten van FC Groningen in de weg zitten.

'Er is maar eentje die vastligt voor na dit seizoen, dat is El Hankouri. Van de andere vijf kan je in theorie makkelijk af. Groningen is talentvol. Maar het moet er allemaal nog uitkomen. Dan is het verstandig om wat routine toe te voegen. Dat hebben ze gedaan met Bruns, Bel Hassani en Gladon.'

