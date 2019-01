Bloedmaan goed te zien: 'Wie geslapen heeft, is een beetje een domoor'

Wie deze maandagmorgen vroeg uit de veren was, kan het haast niet gemist hebben: de bloedmaan was goed te zien aan de hemel. De rode maan was het gevolg van een totale maansverduistering.

Wie hem gemist heeft, moet tot 7 september 2025 wachten voor de eerstvolgende volledige eclips in Nederland.

'Dus wie vanmorgen geslapen heeft, is toch wel een klein beetje een domoor', zegt sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De eerste veranderingen in het maanlicht begonnen rond 3.35 uur, de echte verduistering startte rond 5.41 uur en duurde iets meer dan een uur. Het hoogtepunt was rond 6.12 uur. Daarna duurt het een paar uur voor de maan weer schijnt als vanouds.

Wat is een bloedmaan?

De maan straalt zelf geen licht uit, maar weerkaatst het licht van de zon. Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

Niet altijd te zien

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. De vorige totale maansverduistering boven Nederland, afgelopen juli, was door bewolking niet overal goed te zien. De keer daarvoor, in september 2015, gebeurde de maansverduistering midden in de nacht en sliepen de meeste mensen er doorheen.

