IJsvloer in Noordlaren wordt om 10:00 uur gekeurd

Om 10:00 uur wordt de ijsbaan in Noordlaren geïnspecteerd door de keurmeester van schaatsbond KNSB. Grote vraag: is het ijs geschikt om de eerste marathon op natuurijs van deze winter op te organiseren?

Keurmeester Arjan Smit, zelf oud-marathonschaatser, is om 08:00 uur in Haaksbergen om daar de ijsvloer te keuren. Daarna stapt hij in de auto, om te kijken hoe de situatie in Noordlaren is.

Vorige winter had Haaksbergen de primeur.

