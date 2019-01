'Kans is klein op meer troep bij berging zeecontainers'

De kans is klein dat bij de berging van de containers in de Noordzee en Waddenzee nog meer troep in zee komt. Dat verwacht Rijkswaterstaat.

Sinds vrijdagmiddag werken Rijkswaterstaat en de Kustwacht 24 uur per dag aan het ophalen van de containers.

Nieuwe vervuiling voorkomen

Bij die operatie ligt de focus eerst op de kapotte containers.

'We willen voorkomen dat intacte containers kapot worden gemaakt bij het bergen zodat er opnieuw vervuiling ontstaat op de zeebodem en aan de oppervlakte', zegt Michiel Visser van Rijkswaterstaat.

'Meeste containers zijn kapotgevallen'

'Maar onze verwachting is dat het merendeel van de containers toch wel stuk is. De containers staan tien stuks op elkaar op zo'n schip. Als ze daar af vallen, is de kans groot dat ze beschadigen als ze op het water terecht komen', stelt Visser. 'De meeste troep is daarom wel uit de containers, verwachten we.'

Mocht er bij het ophalen van de containers van de zeebodem toch nog rommel vrijkomen, dan helpen vissersboten bij het opruimen daarvan. 'Bij ieder bergingschip ligt een vissersboot stand-by. Zodra er drijvende spullen worden waargenomen worden die onmiddellijk opgevist', vertelt Visser.

Aantal geborgen containers

Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoeveel van de 291 overboord geslagen containers intussen zijn geborgen. 'De containers komen natuurlijk in stukken naar boven. Het is lastig om te zeggen hoeveel dat er zijn', aldus Visser.

Van de containers zijn 51 stuks nog altijd zoek. Visser: 'Het afgelopen weekend hebben we met meerdere schepen (ook van Defensie, red.) gezocht. Uit die zoektocht is veel data gekomen, dat moet nu eerst zorgvuldig geanalyseerd worden. Pas daarna kunnen we zeggen wat er nog meer ligt.'

Twintig journalisten reizen vandaag mee met de ETV Guardian van de Kustwacht, om de bergingsoperatie te volgen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Lees ook:

- Kinderschoenen van zeecontainer naar Zeecontainer

- 'Normaal vissen we daar ook twintig bigbags rotzooi uit zee'

- Rijkswaterstaat is begonnen met berging zeecontainers

- Alles over de containerramp