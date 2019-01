Deel dit artikel:













Inwoners bevingsdorpen doen beroep op Kamer na 'zoveelste verraad' Een gebouw met bevingsschade (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Verontruste inwoners van Westemden, 't Zandt en Zeerijp uiten in een open brief hun zorgen over 'het politiek en bestuurlijk onvermogen het gasdossier tot een goed einde te brengen'.

De brief is opgesteld naar aanleiding van het volgens de ondertekenaars 'teleurstellend verlopen' Kamerdebat over de gaswinningsproblematiek, dat vorige week gehouden werd. 'De zoveelste gemiste kans' 'Een rituele dans', volgens de briefschrijvers. 'De zoveelste gemiste kans. De zoveelste aflevering van politiek lege woorden. Het zoveelste verraad. Zo ziet Groningen het.' De open brief (die je hier kunt lezen) is geadresseerd aan de leden van de Tweede Kamer, de burgemeesters van de gasgemeenten in onze provincie en comissaris van de Koning René Paas. Beroep op de Kamer De briefschrijvers doen aan beroep op de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat minister Wiebes de vijf dringende adviezen die de regio vorige week in een brandbrief stelde over te nemen. Lees ook: - Groningen waarschuwt voor 'gascrisis': 'Er gaat iets fundamenteel mis'