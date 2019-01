Deel dit artikel:













'Gemeente Het Hogeland mag sloot niet dempen' De demping van de sloot is nodig voor de nieuwbouw van de school (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord) De dempingswerkzaamheden van de sloot zijn inmiddels gestart (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Omwonenden van de Togtemaarschool in Bedum, verenigd in de Stichting de VLIJT breed, zijn woedend. De gemeente Het Hogeland is nu een sloot aan het dempen, maar dat mag volgens hen niet.

De demping is nodig voor de nieuwbouw van de school. Maar volgens de omwonenden mag de gemeente er geen werkzaamheden verrichten omdat er nog een rechtszaak over loopt. Ze hebben die zaak aangespannen omdat er zeldzame flora en fauna in de sloot zit.

Advocaat ingeschakeld Inmiddels heeft de buurt de advocaat ingeschakeld. Die heeft ook de provincie opgeroepen om handhavend op te treden. 'De gemeente Het Hogeland mag dit niet doen. In deze sloot zit krabbescheer en dat moet nog onderzocht worden. Zolang de rechtszaak nog niet is geweest mag hier niks gebeuren aan deze sloot', vindt buurtbewoner Bernard Lauxen van de stichting De Vlijt breed. Dam gemaakt Hij en de anderen zijn boos op de gemeente omdat de werkzaamheden al zijn gestart. 'Ze hebben al een dam gemaakt en zijn al aan het dempen. Nu is alles wat er in die sloot zit kapot.' De gemeente laat weten dat ze wel gewoon bezig mogen met de sloot omdat de rechtszaak geen opschortende werking heeft. Lees ook: - Buurt blijft strijdbaar tegen nieuwe plek Togtemaarschool

