Noordlaren grijpt opnieuw naast eerste natuurijsmarathon Er kan geschaatst worden in Noordlaren, maar op eigen risico (Foto: Janke de Haan/RTV Noord) Zo ligt het ijs er maandagochtend bij (Foto: Janke de Haan/RTV Noord) Een trekker staat klaar voor werk aan de ijsbaan (Foto: Janke de Haan/RTV Noord) Betreden op eigen risico (Foto: Janke de Haan/RTV Noord)

De eerste marathon op natuurijs van deze winter wordt niet in Noordlaren, maar in het Overijsselse dorp Haaksbergen verreden. Ook afgelopen winter had dat dorp de primeur.

De organisatie in Noordlaren besloot zich maandagochtend terug te trekken. Aanvankelijk zou de ijsvloer om 10:00 uur gekeurd worden door de KNSB. De marathon in Haaksbergen wordt maandagavond verreden. Wedstrijdrijders zijn er niet 'Haaksbergen had gisteren drie centimeter ijs en was dus het eerste', zegt voorzitter Jan Geert Veldman van de baan in Noordlaren over het besluit om niet meer mee te dingen naar de organisatie van de eerste marathon. Jan Geert Veldman 'Zij kunnen vanavond al, wij wilden graag morgen. Maar er kan maar één marathon verreden worden, omdat de wedstrijdrijders op de Weissensee zitten.' Veldman hoopte op een mogelijke vierdaagse op natuurijs, maar dat is van de baan. 'Ik ben er verbaasd over dat er maar één marathon verreden mag worden.' De ijsbaan in Noordlaren gaat wel weer open voor het publiek, net als zondag. Lees ook: - IJsvloer in Noordlaren wordt om 10:00 uur gekeurd