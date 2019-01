'Doffe dreun' en 'boem' gevoeld in Sappemeer en omgeving

'Een boem' en een 'doffe dreun en een duidelijke trilling'. Dat zijn enkele bevingsmeldingen die het afgelopen uur binnenkomen op de redacie van RTV Noord. Het KNMI zegt echter geen aardbeving te hebben geregistreerd.

De eerste melding van een aardbeving wordt om 8.38 uur gedaan op Twitter. De trilling wordt gevoeld in Sappemeer.

In de minuten erna komen verschillende bevingsmeldingen binnen op de redactie. Tussen half negen kwart over negen worden trillingen geconstateerd in Hoogezand, Zuidbroek en Slochteren. 'Om 8.45 uur was er lawaai', zegt bijvoorbeeld Bodwits uit Hoogezand.

Wat de oorzaak is van de trillingen, is nog niet bekend.

Lees ook:

- Dossier: alles over aardbevingen