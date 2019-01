Spoeddebat over Shell-interview burgemeester Den Oudsten

De SP en de Stadspartij voor Stad en Ommeland in de gemeente Groningen hebben een spoeddebat aangevraagd over uitspraken die burgemeester Peter den Oudsten deed in een interview met Shell.

In het gewraakte interview gaat de burgemeester in op de rol die Shell zou kunnen spelen in Groningen. Den Oudsten houdt Shell als hoofdaandeelhouder van NAM verantwoordelijk voor de ellende die de gaswinning heeft veroorzaakt.

'Ik verwacht ook dat het bedrijf die verantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld in de schadeafhandeling. Dat kan en moet beter, vlotter en ruimhartiger.'

Rol in economische ontwikkeling

Maar volgens Den Oudsten is de rol van Shell tweeledig. 'Bij Shell zit natuurlijk kennis en geld. Het bedrijf zet echte stappen richting duurzame energie.' Naast het afhandelen van de schade zou Shell ook een rol kunnen spelen in de economische ontwikkeling van de stad en de regio, aldus Den Oudsten in het interview.

In het verkeerde keelgat

En met name die laatste uitspraak schiet de aanvragers van het debat in het verkeerde keelgat. Volgens SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk geeft Den Oudsten Shell een veel te grote rol in Groningen.

'Dit is onacceptabel. Shell mag slechts één ding doen: betalen van alle schade die het heeft aangericht. Verder helemaal niets!', aldus Dijk in een reactie op social media.

Het spoeddebat wordt woensdag gehouden.

