Onderzoek naar mogelijke asbestdump uitgesteld wegens winterweer

De gemeente Midden-Groningen doet op zijn vroegst pas woensdag onderzoek naar de mogelijke dump van asbest bij de toekomstige locatie van Windpark N33 bij Zuidbroek.

Op die plek plaatsten onbekende actievoerders vrijdag bordjes met de waarschuwing 'het zwaar vervuilde terrein' niet te betreden.

Situatie onveranderd

Onderzoek door de milieupolitie leverde vrijdag geen asbestvondst op. Maar volgens de gemeente kan dat ook komen doordat er sneeuw en ijs op de grond ligt. Die situatie blijft de komende dagen onveranderd, vertelt gemeentewoordvoerder Annet Oomkens.

'De grond ligt er vandaag nog hetzelfde bij als vrijdag. Bovendien wordt er voor vandaag en morgen sneeuw verwacht. Daardoor hebben we het onderzoek uitgesteld naar woensdag.'

Tweede incident

Het is de tweede keer in ruim een maand dat actievoerders een asbestdump in Zuidbroek claimen. Op 11 december gebeurde dat rond de toekomstige stikstoffabriek. Onderzoek wees toen uit dat het daadwerkelijk om asbest ging. Destijds werden pamfletten gevonden met nagenoeg dezelfde strekking als afgelopen vrijdag.

Landbouwgrond vervuild

Volgens de actievoerders hebben ook 'landbouwpercelen in Groningen en Drenthe een behandeling ondergaan'.

'Deze groene schandvlekken zullen niet te saneren zijn gezien de omvang/diepte van de verontreiniging.'

