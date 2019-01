Eerste goederen uit zeecontainers opgetakeld (update)

De eerste goederen uit de overboord geslagen containers in het Waddengebied zijn opgetakeld van de zeebodem. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het gaat vooral om metalen onderdelen, afkomstig uit kapotte containers.

'De spullen worden verzameld aan dek en daar zo goed en zo kwaad als het gaat gesorteerd', zegt Michiel Visser van Rijkswaterstaat. 'Uiteindelijk wordt het naar land gebracht en daar volgens de regels verwerkt.'

Douane kijkt mee

De douane kijkt mee tijdens het aan boord halen van de spullen uit de containers. 'Er komen spullen van zee aan land, dus die worden als het ware gewoon ingevoerd.'

Op nieuwjaarsdag sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Twintig van deze containers spoelden aan op de Waddeneilanden, waar mensen hielpen met het opruimen van de inhoud. Het overgrote deel van de containers is gelokaliseerd op de zeebodem en wordt geborgen. De kapotte containers krijgen voorrang bij de berging.

Kan maanden duren

De gezonken containers met goederen worden omhoog getakeld met een grijper. Vissersboten staan paraat voor het opruimen van rommel, mocht er iets uit de containers vallen. De bergingsoperatie kan nog maanden duren.

Miljoenenproject

Visser: 'Het is een dure operatie, je moet denken aan meerdere miljoenen per maand. Momenteel is het prachtig weer en kunnen we 24 uur per dag werken, maar het weer kan ook weer omslaan. Maar voorlopig kunnen we voortgang boeken.'

RTV Noord is mee met een opruimschip. Bekijk de beelden hier.

Dit bericht is aangevuld met quotes van Michiel Visser van Rijkswaterstaat

