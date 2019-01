Is het nou 'hoes' of 'huus'? Nieuwe mobiele game gaat het kinderen leren

De Groninger taal op speelse wijze doorgeven van oud op jong. Dat is het idee achter een nieuwe mobiele onderwijsgame voor basisschoolleerlingen.

Het spel wordt ontwikkeld door het Centrum Groninger Taal en Cultuur, Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil (ZED) en de Rijksuniversiteit Groningen.

Beter begrip

Bijzonder aan het project is dat circa vijftig oudere sprekers uit Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil vertellen welke woorden uit hun eigen lokale dialect ze graag door willen geven aan de jongere generatie. 'De populairste woorden komen in het spel', vertelt Martijn Wieling, hoogleraar Groningse Taal en Cultuur aan de RUG.

'Door lokale sprekers te vragen, doen we ook recht aan regionale dialectverschillen. We hopen dat de onderwijsgame zorgt voor een betere kennis en een positievere waardering van het Gronings. Daarnaast hopen we dat kinderen ouderen hopelijk beter begrijpen en verstaan.'

Gebruik dialect loopt terug

Volgens Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter van Dorpsbelangen ZED, is de game hard nodig.

'Het gebruik van het dialect loopt terug, en op deze manier hopen we weer een impuls aan het dialect te kunnen geven. De inwoners van onze drie dorpen zijn erg gemotiveerd om mee te doen aan dit project.'

Lezen en schrijven

Een proefversie van de onderwijsgame wordt ontwikkeld door leerlingen van de opleiding Game Architecture and Design van het Alfa College in Groningen. Daarna gaan leerlingen van ODBS Nijenstein in Zandeweer ermee aan de slag.

Wieling schetst hoe het spel gespeeld wordt: 'Het gaat om lezen, luisteren, schrijven en spreken. Ze moeten onder meer ontbrekende Groningse woorden in een verhaal zetten, vragen beantwoorden over een tekst en geschreven woorden goed inspreken.'

Als het spel een succes is, moeten ook andere dorpen in Groningen ermee gaan werken.

