De Koffiecorner #12: (Spoiler alert) Henk Elderman verklapt winnaars Groninger Sportgala

In de RTV Noord-Podcast De Koffiecorner wordt alles wat de Groningse sportwereld bezighoudt besproken, groot en klein. Niiwino Geertsema en Martin Drent ontvangen elke week een aantal gasten.

Deze week zijn dat sportverslaggever Henk Elderman, die alles weet over de jaarlijkse ijsstrijd tussen Haaksbergen en Noordlaren. Ook spreekt hij zich uit over de devaluatie (?) van de Groninger sportverkiezing. Stefan Bleeker laat zijn licht schijnen over FC Groningen 2.0.

-Henk Elderman: 'Noordlaren heeft meer hart voor de leden van de club dan Haaksbergen'

-Niiwino Geertsema: 'Nu het nog kan: ga schaatsen op de ijsbaan van Lageland en neem een gehaktballetje bij de IJzeren Klap'

-Stefan Bleeker: 'Het zou Buijs sieren als 'ie toe zou geven dat hij vond Bruns niet nodig te hebben aan het begin van het seizoen'

-Martin Drent: 'Bel Hassani en Bruns waren top, maar Sierhuis vond ik niet goed'

Deze Koffiecorner (en de vorigen) zijn hieronder te beluisteren.

