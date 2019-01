VIDEO: Schaatsers wagen zich op het krakende ijs

Zodra het vriest, is de Marumerlage een van de eerste plekken waar schaatsers zich op het ijs wagen. Ook dit jaar is dat niet anders. Maandagochtend maakte een handvol liefhebbers de eerste rondjes van deze winter.

'Het ijs is wel prima', zegt een van hen, die net als de andere schaatsers wel dicht bij de kant blijft. 'De rand begint al zwak te worden.'

Ik schaats op plekken waar andere mensen schaatsen Schaatser

'Op sommige plekken is het dun', krijgt hij bijval. 'Of het in het midden gevaarlijk is? Dat weet ik niet. Maar ik schaats op plekken waar andere mensen schaatsen. Haha.'

'Er gebeurt je niks'

'Het is toch wel een beetje uitkijken, want het kraakt behoorlijk', zegt een derde waaghals. 'Ik heb de schaatsen even meegenomen in de fietstas. Ik dacht: als er mensen, dan doe ik het ook. Het is hier niet diep, dus er gebeurt je niks.'

Schaatspret

Pas op!

Wellicht ten overvloede, maar pas op voor natuurijs. Er zijn niet tot nauwelijks plekken waar het ijs dik genoeg is om op te schaatsen.



