Vrouw uit Stadskanaal aangehouden in moordzaak Derk Kiers

De politie heeft maandagmorgen een 28-jarige vrouw uit Stadskanaal aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Derk Kiers, in 2011. Op basis van welke informatie zij is aangehouden, kan de politie nu vanwege het onderzoek nog niet zeggen.

De 41-jarige Kiers werd acht jaar geleden in januari dood gevonden in zijn woning in Wildervank. Hij leefde een afgezonderd bestaan samen met zijn honden. De zaak zat jarenlang vast en werd in 2017 opgenomen in de eerste coldcasekalender. Die kalender heeft niet geleid tot de aanhouding van de vrouw uit Stadskanaal.

Er zijn in een eerder stadium drie aanhoudingen verricht. Voor het laatst gebeurde dat vorig jaar, toen een vrouw werd gearresteerd. De andere verdachten waren mannen.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

'We krijgen nog regelmatig tips in oude zaken, die trekken we altijd na. En dat heeft nu geleid tot deze aanhouding', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen.

