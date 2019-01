'Milde' vorst en sneeuw zitten ijsbaantjes dwars

Een rondje op de plaatselijke ijsbaan zit er de komende dagen waarschijnlijk niet in. Volgens weervrouw Harma Boer zijn de nachten niet extreem koud en ook neerslag gooit roet in het eten.

In de nacht naar dinsdag daalt het kwik tot 2 of 3 graden onder nul, een vrij 'milde' vriesnacht. Dinsdag volgt sneeuw. 'En dat is voor het kleine beetje ijs dat er nu ligt een probleem', zegt Harma.

Sneeuwdek(je)

Zoals het nu lijkt ontstaat er dinsdag in de loop van de middag een sneeuwdek(je) van 1 tot 3 centimeter. De nacht naar woensdag vriest het vervolgens licht, 1 tot 2 graden.

