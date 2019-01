CDA'er Henk Bleker vindt dat boeren blij mogen zijn met Baudet

Bloeit er iets op tussen CDA-prominent Henk Bleker en Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie (FvD)? Het blijft voorlopig bij een incidenteel contact, zegt de Groningse oud-gedeputeerde en oud-staatssecretaris.

Bleker en Baudet spraken elkaar onlangs tijdens een bezoek aan een land- en tuinbouwbeurs in Berlijn, bevestigt Bleker berichtgeving van NRC. 'Ik heb hem toen wat adviezen over, en inzichten in de agrarische sector gegeven.'

De partij van Baudet wil in maart meedoen met de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen.

Tevredenheid

Bleker, oud staatssecretaris en gedeputeerde namens het CDA in Groningen, is momenteel voorzitter van Vee & Logistiek Nederland. In die rol probeert de boerenbelangen in Den Haag zo goed mogelijk te behartigen. Dat de partij van Baudet belangstelling toont voor de sector, stemt tot tevredenheid.

Bleker: 'We mogen blij zijn dat een nieuwe partij als het FvD hiervoor interesse heeft, want dat is niet vanzelfsprekend meer. En omdat ik denk dat FvD wel eens verder kan groeien, is het goed dat ik met Baudet praat. Maar ik krijg hier niet voor betaald en het is ook zeker geen structureel adviseurschap.'

Baudet signaleert bedreigingen van de westerse beschaving waar we serieus naar moeten kijken Henk Bleker

Met iedereen praten

Dat het gedachtegoed van FvD niet onomstreden is, doet wat Bleker betreft niet ter zake: 'Ik vind dat je als belangenbehartiger met alle politieke partijen moet praten. Daar komt bij dat Baudet een aantal bedreigingen van de westerse beschaving signaleert waar we serieus naar moeten kijken.'

Kop koffie met CDA

Maar zijn eigen partij, het CDA, geldt toch als boerenpartij bij uitstek. Wil hij de partij iets duidelijk maken? 'Het ligt niet aan de landbouwwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer', zegt Bleker. 'Jaco Geurts en Maurits von Marteld doen het wat mij betreft prima.'

Wat hem dan wel dwarszit, wil Bleker niet toelichten. 'Als ik binnenkort weer een kop koffie drink met het bestuur, dan zal ik hen dat wel duidelijk maken. Maar voor de goede orde: bij de komende Europese verkiezingen stem ik gewoon op Annie Schreijer Pierik en bij de komende provinciale verkiezingen stem ik op CDA-gedeputeerde Patrick Brouns.'

