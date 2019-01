Een bankje bij het graf? Deze drie oplossingen zijn er al

Moet het bankje van Lucas Meijer op de begraafplaats van Stadskanaal verwijderd worden, of is er nog een andere oplossing mogelijk?

Als die er is, zal er snel gehandeld moeten worden. Een petitie om het bankje te behouden is inmiddels meer dan 18.000 keer ondertekend en de landelijke media smullen van het verhaal.

Klantvriendelijk

We leggen de kwestie voor aan Wim van Midwoud, woordvoerder van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). Hij kan zich inleven in de beheerder van de begraafplaats, maar snapt de behoefte van de bezoekers ook.

'Als begraafplaats moet je er niet aan denken dat er bij tal van graven bankjes komen te staan. Dat is niet een erg prettig beeld. Bovendien is het lastig bij het onderhoud van het terrein. Maar ze helemaal niet plaatsen is ook weer niet erg klantvriendelijk.'

Volgens Van Midwoud hebben begraafplaatsen in het land al verschillende oplossingen voor het probleem gevonden. Elk met zijn voor- en nadelen.

Lucas Meijer (87) bezoekt iedere week het graf van zijn vrouw.



1. Bied huurbankjes aan



Verschillende begraafplaatsen werken met een systeem waarbij nabestaanden tegen betaling een bankje kunnen laten plaatsen bij een graf. Bij de grootste begraafplaats van Nederland, De Nieuwe Ooster in Amsterdam, gebeurt dat volgens een woordvoerster zelfs al sinds 1894.

'Onze huurbankjesbankjes voor familiegraven zijn zogenaamde 'Springer bankjes', in de kleur en stijl van het Rijksmonumentale ontwerp van De Nieuwe Ooster. De bankjes worden voorzien van een plaatje met daarop de graflocatie. Dit om te voorkomen dat andere nabestaanden zo'n bankje lenen en 'vergeten' terug te zetten.

De huurbankjes vinden gretig aftrek, maar zijn wel prijzig. Voor 92 euro per jaar kun je er een laten plaatsen. Met dat geld worden de bankjes én het terrein onderhouden.

2. Zorg voor een 'klapstoelautomaat'

Iets soortgelijks, maar dan in een handomdraai te regelen is een klapstoel bij een graf. Daarvoor bestaat een heus automaat. Gooi er een muntje in en neem je stoel mee naar het graf. Vergelijkbaar met het meenemen van een winkelwagentje bij de supermarkt dus. Onder meer begraafplaats Zorgvlied in de gemeente Amstelveen werkt met zo'n automaat.

Voor mensen die slecht ter been zijn rijdt daar bovendien ook één keer per dag gedurende een uur een shuttledienst naar en van het graf.

3. Plaats zelf meer bankjes

Als je geen bankjes van bezoekers op je begraafplaats duldt, zorg dan zelf voor extra zitplaatsen. Deze derde tip komt van LOB-woordvoerder Van Midwoud.

'Natuurlijk zit je dan wel met de vraag of er vanaf het bankje voldoende zicht op het graf is, maar zo houd je wel rekening met je publiek. De gemiddelde leeftijd ligt nu eenmaal niet op 23 jaar. Vooral gemeentelijke begraafplaatsen investeren al in extra bankjes. Bij kerkelijke zie je dat een stuk minder. Een begraafplaats van de gemeente is vaak groter en kan daardoor beter inspelen op de behoefte van de bezoeker.'

Lees ook:

- Petitie voor bankje van Lucas Meijer krijgt veel steun

- Column: Regels zijn regels