Man bestraft voor vuurwerkhandel via Instagram

Voor het verkopen van zwaar illegaal vuurwerk via Instagram aan minderjarigen moet een 22-jarige man uit Peizermade als straf 240 uur werken. Als waarschuwing is hem ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat verlangde twee weken geleden twaalf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Via social media en WhatsApp

De rechter hield er rekening mee dat de man nog jong is en niet eerder is veroordeeld. Zijn illegale handel via social media en WhatsApp begon in 2015 en stopte in 2017 toen hij werd opgepakt.

De handel kwam aan het licht nadat drie minderjarigen in Winsum werden opgepakt. Zij kochten in via 'vuurwerk050' op Instagram. Achter dit account zat de man uit Peizermade.

Leven weer op de rit

Na zijn aanhouding is de man niet weer met justitie in aanraking gekomen. Hij lijkt zijn leven op de rit te hebben. Dit wilde de rechter niet verstoren.

