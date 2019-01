Eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen ten einde

Schaatser Simon Schouten is in Haaksbergen voor de derde keer op rij de winnaar geworden van de eerste schaatsmarathon op natuurijs.

Schouten won de afgelopen twee winters de eerste marathon op natuurijs eveneens, vorig seizoen in Haaksbergen en twee jaar geleden in Noordlaren.

Voorsprong

De schaatser uit Andijk zat samen met enkele teamgenoten van de Royal A-ware-ploeg in de kopgroep van tien, die twee rondes voorsprong op de rest van het deelnemersveld pakte. Schouten was na honderd ronden de snelste in de sprint. Ploeggenoot Arjan Stroetinga eindigde als tweede. Casper de Gier werd derde. Ronald Haasjes was op de zesde plaats de beste Overijsselaar.

De vrouwen beten om 19 uur het spits af. Vanaf 20 uur was het de beurt aan de mannen. De absolute top stond niet aan de start. Deze schaatsers zijn momenteel in Oostenrijk voor de Alternatieve Elfstedentocht.

Update: De livestream van de eerste marathon op natuurijs is inmiddels ten einde.