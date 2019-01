Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVE: De eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen Een eerdere marathon op het natuurijs van Haaksbergen (Foto: Rogier van den Berg/Archief RTV Oost)

De eerste marathon op natuurijs van deze winter wordt maandagavond verreden. Niet in Noordlaren, maar in Haaksbergen. Deze marathon is via een livestream onderaan dit artikel te volgen.

De vrouwen bijten om 19 uur het spits af. Vanaf 20 uur het de beurt aan de mannen. De absolute top staat niet aan de start. Deze schaatsers zijn momenteel in Oostenrijk voor de Alternatieve Elfstedentocht.