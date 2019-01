NS: morgen minder treinen tussen Groningen en Assen

Vanwege de voorspelde sneeuwval rijden er dinsdag tussen Groningen en Assen minder treinen dan op een gewone werkdag. Dat laat de NS weten.

Tussen beide provinciehoofdsteden rijden er de hele dag minder Sprinters. Het aantal Intercity's blijft tussen Groningen en Assen wel op peil, aldus de NS.

Zekere voor het onzekere

Op de meeste plekken in ons land rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier. Volgens de NS en spoorbeheerder ProRail wordt 'het zekere voor het onzekere' genomen en ontstaat door deze maatregelen meer ruimte om eventuele problemen op te lossen.

Reizigers moeten vooral tijdens de spits rekening houden met langere reistijden en krijgen het advies regelmatig de reisplanner te raadplegen. Om hen zo goed mogelijk te helpen, zet NS zet extra medewerkers in op stations en in treinen. ProRail heeft extra sneeuw- en storingsploegen paraat staan om eventuele verstoringen snel te kunnen oplossen.

Arriva past dienstregeling niet aan

Een woordvoerder van Arriva laat weten de dienstregeling voor het treinverkeer in en naar onze provincie op voorhand niet aan te passen. 'We houden de situatie natuurlijk wel in de gaten. Mocht blijken dat het nodig is, dan zullen wij ook maatregelen nemen.'

